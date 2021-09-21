第3度在聯合國發表演說　BTS鼓勵年輕人迎接改變

韓國人氣男團防彈少年團（BTS）上周獲南韓總統文在寅任命為「未來世代文化總統特別使節」，昨日首度以特別使節身份出席在美國紐約舉行的聯合國大會特別活動「永續發展目標（SDG）Moment」，作為青少年的代表發表有關未來世代的演說，文在寅亦有出席。

今次是BTS第3度出席聯合國大會，亦是7子首度以韓語在大會上發表演講，隊長RM對能以特別使節身份出席大會表示榮幸，而組合事前在社交網了解年輕人在過去兩年的生活，成員Jungkook說：「我聽說有開學禮和畢業禮因為疫情而取消，這應該是人生中一定想要紀念的瞬間，肯定覺得很可惜，我們籌備多時的演唱會也被迫取消，真的很難過。」SUGA則指雖然傷心，但亦令他們發現本來以為是理所當然的每一瞬間其實很珍貴，他們又鼓勵因此感到迷失的年輕人：「關於我們的未來，不要只是往黑暗的方向去想，以我們作為主角的故事還剩下很多頁，請不要認定結局已經定了下來。」

BTS又指現時不少人將10代和20代的年輕人稱為「迷惘的一代」，因為這一群人正值最需要機會和嘗試的時期，卻因為疫情而迷路，但成員指現時可以透過網絡用新的方式與朋友見面，也可以透過網絡學習及以更健康的方式生活：「我們認為比起『迷惘的一代』，更應該用『歡迎的一代』去形容，只要相信可能性和希望，即使遇到意料之外的狀況，也會發現新的路。」

J-Hope透露全員已經接種新冠疫苗，RM就形容疫苗是讓他們能夠與等待他們多時的粉絲見面的入場券，又不忘鼓勵大家說：「我們以為整個世界都停頓了，其實正在逐漸變好，所有選擇都是變化的開始，而並不是結束，希望大家可以對新的開始說一聲『歡迎』。」最後7子透過事前在聯合國總會場預錄的影片表演歌曲《Permission to Dance》。