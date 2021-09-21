高質酒吧餐廳　好友歡敍開懷吃喝

疫情稍為緩和，唔少新餐廳亦投入市場，最近更有不少高質酒吧餐廳搶攻市場，而最新成員有西班牙與美式意大利風新店，讓大家邊飲邊開懷大嚼，飲飲食食放鬆一下。

西班牙式情熱滋味

剛於銅鑼灣開業的西班牙酒吧餐廳Casamigos，主打西班牙菜如忌廉火腿球、西班牙海鮮飯等，亦有較為罕見的新派菜式如魷魚釀紅椒、薑味橙香燒黑毛豬肩扒等。招牌必吃的西班牙海鮮飯（Seafood Paella），將洋葱、紅椒及黃椒炒香，加少許香料將西班牙Bomba米炒香，以自家熬製湯底慢慢將生米煮成熟飯，再放入新鮮本地沙白、澳洲藍青口，以及大大隻越南有頭虎蝦，米飯吸收了海鮮的鮮甜精華，鹹鮮有致又嚼勁十足。不要錯過的還有依傳統做法炮製的炸忌廉火腿球（Croquettes）、慢煮去骨的香脆乳豬（Suckling Pig）、考功夫的魷魚釀紅椒、肉嫩味濃的薑味橙香燒黑毛豬肩扒等。此外，餐廳名字取自墨西哥非常出名的龍舌蘭酒品牌，不少雞尾酒就用上這款Tequila作基酒，好似Casa Fever就用上血橙、鮮橙打成鮮果汁，加入頂級Grand Marnier橙酒及鮮榨青檸汁調製而成，酸甜開胃，酒感相當強。而具西班牙風味的Sangria水果酒，除了基本的紅白酒作基底外，還創新地以西班牙氣酒CAVA調製，甚至因客人喜歡而改用龍舌蘭水果酒、清酒水果酒等調配亦得，好玩又滋味。

美式意大利創意風味

位於中環的Frank's Italian American Social Club最近經過翻新後重新開業，新店參考源自新澤西州及紐約的傳統美式意大利社交俱樂部再加入自家元素重新演繹而成；餐廳會自家出版月刊介紹Frank's Originals原創菜式及每月限定Specials特色佳餚。原創菜式有自家製水牛芝士、蜆肉扁意粉、肉丸意粉、自家製香腸及西蘭花苗貓耳朵意粉等，還有全新特色意粉如千層麵煎餅、海膽糖果意粉等；時令菜式則有Crudo海鮮刺身、Baked Oyster焗蠔等。而酒吧亦供應多款精心設計的意式雞尾酒如以傳統青醬食譜Farfalle Alla Genovese為經典雞尾酒Tom Collins注入新意、獲獎無數的Old Tom氈酒則結合自製烤松子糖漿、新鮮意大利羅勒及意大利檸檬汁，創意結合美食與美酒，帶來令人驚喜雞尾酒。此外，餐廳亦會全年供應魚子醬，配搭蝦片及濃厚的托斯卡納洋葱醬，向大廚Vinny Lauria兒時在商店購買的法式洋葱醬致意。