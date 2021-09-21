東冲有料到：曼谷疫情中的新事物

連接曼谷廊曼國際機場的架空鐵路站已於上月啟用，並於10月前免費供市民使用。（胡慧冲提供）

雖然泰國仍受到疫情影響，但當地一些大型建設還是照原定的計劃陸續開放，當中包括了曼谷廊曼國際機場（Dong Mueang International Airport）外的架空鐵路站。

一直以來，曼谷另一個機場素萬那普國際機場（Suvarnabhumi Airport）早已設有架空鐵路站，令不少人會問為何廊曼那邊沒有呢？實情後者一直在黙黙興建中，並終於在上個月正式開放，更讓市民於10月前免費使用。

由於仍在免費使用中，票價方面還未清楚。由機場大樓前往搭車月台，前後花了約十多分鐘，再加上是試業階段，等車時間亦稍長。

雖然整條路線只有數個站，但整體車程亦不短，尾站是名為Bang Sue Grand 的大型車站。同一車站連結了地鐵的Bang Sue站，可以乘地鐵前往市中心Terminal 21的Sukhumvit站及Silom站。

其實可以看到過程是頗為轉折及花時間的，相信這個設施主要是方便本地人往返機場及其他地方……當日後回復通關並前來旅遊時，而你手頭並非拮据或要趕時間的話，建議你乘搭的士直接前往酒店會來得更方便快捷。

不過作為生活體驗，或者你是背包旅客想慳錢的話，也是可以一試的。

胡慧冲