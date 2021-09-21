告別水腫！摺疊按摩機慳位又易用

不少上班族工作時都要長時間站立，導致小腿僵硬水腫，甚至有蘿蔔腳的問題出現。假如閣下有以上煩惱又沒有時間找醫師按摩的話，坊間又不少小腿按摩機特別為此而設，剛推出的MEGIVO Cuidado正是其中之一。

此機設計參考了香港註冊中醫師意見，原理是透過模擬真人手法均勻有序地揉捏下肢小腿肌肉，並通過熱敷改善局部血液循環及營養輸送，提升肌肉組織活力，讓小腿重回放鬆狀態。透過包覆式設計，只要包在腳上打開開關，內部多控氣囊便會反覆充氣及放氣。實測力度有真人推揉感覺，熱力慢慢滲出起熱敷作用，而且按一下「M」鍵便能切換按摩模式，共有「疲勞舒緩」、「活力」及「輕鬆」3段提供，各預設按15分鐘，完成後的確疲勞盡消。

穿着式的按摩機一般覆蓋面較少，此機相反，展開時面積達590x350x2.5mm，摺疊後達170x350x55mm，基本上已足夠包覆全隻小腿。另外附有魔術貼可自行調校鬆緊，粘緊後亦不易移位。它的另一個好處是使用時毋須插電，皆因內置了2,600mAh電池，每次充滿電就可無線使用30分鐘，帶出街用都仲得！清潔方面，雖然它的布套不能拆下來水洗，但平常亦可用酒精配合抹布清潔表面，一點不難清理。

<同場加映>

梳化小天后

提到按摩，OSIM最近針對蝸居推出全新「梳化小天后」，闊度少於72cm，只需一張梳化的空間就可實現梳化與按摩椅並存。它的椅背可以90°至120°調校，用戶可按需要坐下或躺着，而V形夾膊專利按摩科技配合720°滾輪，提供最真實的抓捏與揉捏動作。它同時配備6款按摩模式，並會定期更新免費按摩程式。