話題熱爆！必玩中國3大主題樂園

作為全球第5間、亦是全球最大環球主題樂園（Universal Parks）的北京環球度假區（Universal Beijing Resort，簡稱UBR）剛於本周一開幕。前後花了20年籌備及興建的度假區總面積達400公頃，包括了環球影城主題公園、度假酒店、商業街等設施，作為旅客焦點的主題公園分為7個主題景區，有多達37款機動設施及24項娛樂演出，絕對令人興奮！難怪不少紅星如李冰冰、陳偉霆等都搶先試玩。

-------------------

全球獨家 驚喜處處

主題公園內的7大主題景區分別為「功夫熊貓蓋世之地」、「變形金剛基地」、「哈利．波特的魔法世界」、「侏羅紀世界努布拉島」、「小黃人樂園」、「好萊塢」及「未來水世界」。當中「功」、「變」及「侏」屬「全球獨家」，「功」加入不少中國傳統文化及元素，並透過不同遊戲模擬跟主角阿寶進行傳奇之旅；「變」區則可透過機械模型及立體影片，幻想與柯柏文團隊攜手對抗狂派，還可乘坐大黃峰迴旋機等趣味設施；「侏」則是以《侏羅紀世界》電影為主題，區內呈現6,500年前的侏羅紀時代，到處有恐龍漫步。而佔據公園中央位置的則是「哈」區，遊客可以進入霍格華茲城堡見識電影中的經典場景，及有必玩的室內過山車「哈利．波特與禁忌之旅」。還有「小」這個全球最大Minions園區，旅客肯定樂在其中。主題公園門票每位¥315起（約HK$378）。

-------------------

加深認識 紅色文化

主題樂園除了娛樂外，還可加深對國家的認識。剛於7月在寧波杭州灣新區開幕的方特東方欲曉，便是以紅色文化為主題的大型高科技主題公園。公園佔地近40萬平方米，根據歷史進程劃分了六大主題區， 擁有37個主題項目，當中包括外觀仿照航母造型的彈射式過山車「鷹擊長空」，還有以北洋水師名艦「致遠」號為主角的有軌漂流項目「致遠 致遠」。不可錯過的還有復原了圓明園遠瀛觀和大水法被毀前樣貌的大型劇場表演「圓明園」，及讓你俯瞰祖國名山大川及偉大工程的大型懸掛式球幕影院「飛翔」等。標準票每位¥280起（約HK$336）。

-------------------

瑪雅元素 至激戲水

內地著名主題樂園品牌歡樂谷相信大家都相當熟悉，該品牌旗下投資額最高的西安歡樂谷，內裏包含了多個主題園區，當中的水上樂園瑪雅海灘便於6月率先開幕。布置充滿瑪雅元素的園區佔地275畝，分為5個區域，並提供多達50多個娛樂項目。焦點包括有國內首個雙龍水上過山車，160米長「激流河段」、國內首個多媒體視頻滑道、還有旋風大浪板、超級大喇叭及小朋友最喜歡的歡樂水寨等，不得不提還有面積達16,000平方米的造浪池，讓你邊游邊欣賞舞台演出。平日票成人¥168起（約HK$202）。