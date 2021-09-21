本日日本：微縮攝影世界展　自己落手玩埋一份

就算沒有多啦A夢的法寶「縮小電筒」，藝術家憑着一隻巧手，同樣可以製作出細緻的微縮景觀，令人嘆為觀止。由即日起至10月3日，於橫濱港未來的商業設施MARK IS港未來5樓特設會場正舉行「微縮攝影世界展」，可以欣賞到在網上極具人氣的微縮攝影作品及相關的微縮模型。當中注目作包括Kurumi Garden使用仙人掌及多肉植物製成的微型花園，以及Studio Blue的立體麵包店及書店Cafe，此外還有甚具人氣的新進藝術家Chip 2007的微型動物系列等，一共有41組藝術家參加是次的展覽。除了欣賞以上作品外，參觀人士還可買到部分藝術家的作品，例如Chip 2007的「兔子手工蛋糕」及pain mini以麵包為主題的的胸章等。展覽另設有體驗角落，讓參觀的朋友嘗試製作水果Pancake或瓶中微型花園等微縮景觀，令元素更豐富吸引。

微縮攝影世界展in橫濱港未來

開放時間：即日至10月3日11:00am~7:00pm

地址：神奈川縣橫濱市西區港未來3-5-1 MARK IS港未來5樓特設會場

入場費：600日圓（約HK$43）