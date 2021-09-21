莫讓「假性早洩」淪為「假性不舉」

Q：我今年26歲，受早洩問題困擾已有幾年，從剛開始性行為已有早洩，感覺很緊張，好想全力滿足女朋友，但總是失敗，很多時候一進入已亢奮到要發射。我亦有估計問題源自中學時期自慰太頻密，發射時間也快。我甚至有試過在事前幾小時偷偷地先行自慰，希望減少很想發射的感覺，但卻又變成力不從心。我只希望過正常的性生活，如果向醫生求診應該是看哪一科？有甚麼治療方法？

阿誠

A：閣下的早洩困擾傾向是「假性早洩」，少年時期缺自制力，使到快速射精的惡習早已植根多年，直至成年後開展伴侶親密關係，早洩後遺症湧現，性生活飽受煎熬，加上閣下非常擔心不能滿足對方，構成強烈的壓力，性表現更易失準。

可是，閣下卻明顯錯用方法，在性愛前暗中自慰射精，希望掩蓋早洩問題，這做法根本不會奏效。男性於一次射精後，無論是個人體力、性能力、精液質量等均需時間恢復。若為了減弱龜頭敏感刺激而先行自慰射精，在幾小時內兩度射精，儼如進行兩次性事，強行勃起和射精只會令男性加倍身心疲憊，更易引發勃起困難，二度打擊性自信。

由「假性早洩」淪為「假性不舉」，實在無益，既未能改善性福，更會令伴侶感到狐疑混淆，怎麼閣下好像性功能問題多多呢？而閣下因隱瞞伴侶而容易累積更大的內咎感，長遠只會令閣下逃避性生活。

「假性早洩」其實是一種認知及心理壓力層面的性障礙，不屬生理層面的早洩。年輕男性碰到認知及心理壓力層面的性障礙，可憑藉自我感官重新訓練，去克制性官能的過分敏感情況。閣下可嘗試放鬆自己，徐徐進入並稍作停頓，保持均勻呼吸和內心數數字，待陰莖適應陰道擠壓感後，方好慢慢抽動，維持深呼吸和鬆弛情緒。這種矯正練習極需恒心，斷不能強求能立即持久，若每次性生活都能延長5秒或最多10秒，持之以恒，循序漸進，數周後會有起色，數月後自會改善更多。建議閣下可向專業性治療師尋求協助，亦可考慮向泌尿科求診，經由醫生處方藥物，初期透過服用解決早洩問題的藥物以協助延長性交時間，增強性自信，同時透過自行矯正訓練，雙管齊下，遠離早洩困擾。

李偉儀