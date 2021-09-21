床上激戰被男友兜巴星　郭奕芯：痛得嚟有啲爽！

ViuTV推出全新節目《晚吹－戀講嘢》找來一眾主持包括193@ERROR、鄭伊琪（浩南）、譚凱倫（Helen）及郭奕芯（Ashina），暢談截然不同的愛情觀，全方位為現場嘉賓拆開愛情枷鎖。

最近一集談及情侶間的癖好，Helen說：「如果我好鍾意嗰個男人，我會忍唔住係咁咬佢，好肉緊，周身咬。」浩南表示自己有朋友喜歡在發生性行為的時候互相掌摑，而一向敢言的Ashina就稱自己有同樣經歷，並大爆前男友性癖好：「試過有個男朋友，大家發生緊行為嘅時候，佢突然兜巴打過嚟，我覺得有少少唔尊重，但係大家進行緊嗰件事，你好難突然之間呆咗，停止成件事。佢見到我冇反應，跟住問我正唔正，我真係呆咗！第一個反應梗係唔鍾意啦，但當時佢係我男朋友，我嘗試接受呢樣嘢，我發現原來除咗好痛，其實有少少爽嘅感覺。」

女嘉賓阿Mi帶來前男友送的飾物禮物交給主持們，表示已將這段感情放下，主持開玩笑指是「旺中」貨色，193則笑言：「我都試過喺潮特（潮流特區）買首飾送畀女仔，仲要刻埋名，落唔到畀下一手，所以建議各位男士送禮物唔好刻名。」