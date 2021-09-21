《哥哥》帶挈多Job接！張智霖改計劃下年先返港

藝人張智霖（Chilam）、陳小春、梁漢文、謝天華及林曉峰於內地綜藝節目《披荊斬棘的哥哥》合作後成莫逆之交，「大灣區哥哥」組合更深受網民喜愛，小春的一句「將個餅做大」更變成金句！有粉絲趁中秋節到來，再次將5位哥哥「漫畫化」，畫中每人手執一個月餅，相當搞笑兼「應節」。

Chilam連日來風塵僕僕，由上海、海口再到深圳工作，他與太太袁詠儀（靚靚）日前現身上海機場時被狂拍，二人雖急行但仍表現冷靜，甚有大將之風。連月來Chilam拍攝工作頻密，但有時間就陪靚靚四出覓食及Shopping，有網民更拍得Chilam為太太夾餸的溫馨場面，不少人羨慕靚靚十分幸福，令「＃袁詠儀上輩子拯救過銀河系」成為熱搜焦點。

而為參與今晚（21日）「灣區升明月中秋電影音樂晚會」演出，Chilam及小春等日前相約，提早拉隊與身邊助手及工作人員等往歎日本菜做節，席間笑聲不絕，氣氛相當愉快。據悉，「大灣區哥哥」的人氣令廣告商及其他客戶主動接觸，商談合作方案，令原本打算今年11月返港的Chilam決定改變計畫，最快亦要明年才「打道回歸」。