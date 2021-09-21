咬耳仔即係喺耳邊細細聲傾密偈，喺日本AV界就稱為「耳語」，呢個題材嘅作品講女優專勾引有婦之夫或人哋嘅男朋友，喺男方嘅耳邊講挑逗說話，之後拉埋一邊開戰，將偷情嘅終極刺激帶畀觀眾。

神魂顛倒

喺本中出品嘅《至近距離耳語誘惑中出》中，向井藍有多個身份，包括排球運動員、健身導師同女教師，不過無論邊個身份，亦一樣難以掩飾到佢嘅放蕩個性，一見到人夫就會發晒姣，肆無忌憚咁背住人哋嘅老婆勾引對方上床。藍妹每次都手到拿來，除咗因為佢又索又好身材，更擅長喺男人耳邊講挑逗說話，以誘惑聲線直接刺激對方嘅大腦，令人神魂顛倒，將老婆拋諸腦後，一於同藍妹砌個你死我活！

唔熟唔食

喺kawaii推出嘅《彼女之親友絕體中出誘惑》入面，伊藤舞雪又靚女又擁有超絕品身材，其實要搵番個男朋友拍拖一啲都唔難，但係佢就偏偏鍾意勾引好姊妹嘅男友，真係唔熟唔食！有一日，佢同姊妹及其男友一齊去按摩，趁姊妹舒服到瞓着咗之後，舞雪就出擊走去勾引對方嘅男友，喺對方耳邊吹氣又講鹹濕說話，男方見阿妹咁索又咁姣，當然唔會拒絕，任人魚肉啦！之後，佢哋一齊去Cafe飲咖啡，舞雪又趁姊妹行開咗，撩男方喺座位激戰，做舞雪嘅姊妹真係冇運行！

愈危愈刺激

Ideapocket出品嘅《妻子的姊妹擅長用淫語誘惑》，講述希島愛里成日都會勾引朋友嘅老公上床，而佢深明最危險嘅地方就係最安全嘅道理，所以每次出手都會喺朋友嘅身邊進行，例如一齊去睇樓時，佢就會趁朋友同經紀傾偈，然後拉對方嘅老公入房鬼混！去到按摩店，趁朋友一邊敷面膜一邊聽音樂時，愛里又會勾引對方嘅老公激戰。之後，一齊去酒吧消遺，識得調酒嘅愛里會特登調番杯易入口又易醉嘅酒畀朋友，當佢醉到不省人事之後，就即刻同其老公激烈肉搏。

簡評

睇AV除咗係睇激烈肉搏嘅畫面，具刺激性嘅聲音都好緊要，而今日為大家介紹嘅耳語系列除咗偷食劇情夠過癮，聽女優低聲誘惑男優亦係一個賣點。當中本仙最鍾意伊藤舞雪主演嘅《彼女之親友絕體中出誘惑》，因為阿妹唔單止身材火辣，雙眼仲電力驚人，而睇見佢勾引男主角偷食嘅場面，姣味十足，到埋牙肉搏時又顯得好享受，最後以中出收場，更添刺激，令人睇得興奮無比。