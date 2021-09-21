Nikki Benz　一代乳神　殿堂級脫星

美國四仔界雲集嚟自全球各地嘅索女，當中有唔少憑住美貌同實力而成功上位，好似嚟自烏克蘭嘅Nikki Benz，眨吓眼已經出道18年，被喻為一代乳神，更成為殿堂級脫星，崇高地位無人可取替。

人氣大爆發

出生於烏克蘭馬里烏波爾嘅Nikki Benz，父親係加拿大人，7歲時隨家人移居到加拿大多倫多，為咗幫補家計，14歲就喺一間連鎖快餐店做兼職，高中畢業後，喺夜場表演跳艷舞及做裸模拍寫真，但係收入唔高，於是佢開始計劃投身四仔界發展，更做足準備工夫，除咗查看相關嘅資料同新聞，更睇咗好多四仔作品從中學習演技同床技。

直至佢21歲生日後不久結識到美國四仔片廠Pleasure Productions嘅導演，透過對方嘅推薦，獲得機會跟片廠嘅總裁Jim Gunn洽談合約，結果兩人一拍即合，2003年出道演出處女作《Strap-On Sally #20》，獲得極佳回響，其後演出嘅《The Sweetest Thing》、《Strap-On Sally #21》更深受四仔迷歡迎，同時被喻為一代乳神，令佢人氣大爆發。

獲獎無數

至於當時Nikki Benz有幾紅？就係紅到片廠特別為佢推出個人四仔系列，包括《Nikki Benz Show》、《Nikki's Choice》、《Nikki Benz: Simply Blonde #1》等，更憑住呢幾部作品喺2006年AVN頒獎禮榮獲「最佳性愛演出脫星獎」。及後跟Brazzers合作成為佢事業第二個高峰，同時成為廠方有史以嚟最受歡迎嘅脫星，佢所演出嘅作品都係銷量保證。

2009年佢跟隨熱潮開設個人專屬網頁，好快就成為瀏覽極高嘅網站，更喺2010年嘅XBIZ頒獎禮奪得「最佳脫星網站獎」。不過佢獲得嘅獎項又點止咁少，2011年喺Nightmoves頒獎禮獲得「最佳系列作品脫星」，2012年喺Nightmoves頒獎禮獲粉絲票選為「最受歡迎脫星」，2015年嘅XBIZ頒獎禮榮獲「最佳脫星」，更喺2016年入選AVN名人堂添，實力毋庸置疑，不愧為殿堂級脫星，崇高地位絕對係無人可取替呀！

Profile

出生日期：1981年12月11日

身高：165cm

三圍：34DD-24-34

Nikki Benz多年嚟人氣一直不減，難得嘅係佢一直熱愛拍四仔，近年仲參與演出電視節目，雖然工作密密麻麻，但係佢仍然堅持每日都會喺社交網派福利，好多時仲會嚟個孖D巨乳大特寫，令人大飽眼福！