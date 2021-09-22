【是日通勝】（一點居士）

辛丑年八月十六癸酉金建日

吉時：上午7時至9時、上午9時至11時、下午3時至5時

凶時：上午5時至7時、下午1時至3時

宜：祭祀、拆卸、求醫

忌：嫁娶、動土、詞訟

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：2、4、6、9

幸運顏色：白

【星座運程】

今日幸運星：水瓶座

白羊座

易被突發事弄得焦頭爛額，最緊要保持冷靜。

金牛座

有些小事毋須太介懷，以免好心情受到破壞。

雙子座

有可能與共事者產生誤會，要注意表達方式。

巨蟹座

心情欠佳，找不到合適對象傾訴，感到無助。

獅子座

待人要大方一點，斤斤計較將會惹人討厭。

處女座

選購理財產品宜審慎，事前要做足風險評估。

天秤座

不要事事假手於人，有時親力親為更有效率。

天蠍座

是時候調整逞強作風，不要事事都攬上身。

人馬座

不論打工做生意，都要在客戶溝通上下工夫。

山羊座

家和萬事興，身邊出現能帶來財運的貴人。

水瓶座

生活愜意，理財目標快將達成，心情興奮。

雙魚座

腦海中有很多事情要牽掛，易令身心疲累。

【生肖運程】

相沖生肖：兔

旺弱指數：（升）猴 桃花旺

（跌）虎 多阻滯

鼠

人緣旺，能結交新朋友，有利與人合作。

牛

獲財神關照，適宜採取刀仔鋸大樹策略。

虎

運勢下滑，謀事多阻滯，進度未如理想。

兔

是日沖煞，人際關係存暗湧，易惹麻煩。

龍

溝通能力強，利見客傾生意，有利可圖。

蛇

精力充沛，有貴人提攜，令你與眾不同。

馬

心平氣和，處事穩重，工作表現能服眾。

羊

工作專注，表現受肯定，可望名利雙收。

猴

桃花旺，有暗戀對象者，是時候表白了。

雞

不乏工作機遇，但切勿過勞，健康要緊。

狗

財運回升，肯付出努力，勢必多勞多得。

豬

世事難料，原定計劃受阻，要隨機應變！

【暢所欲玄】（堪輿學家麥玲玲師傅）

秋分開運養生

秋分為二十四節氣之中的「中氣」，一般為陽曆九月二十三日前後。秋分代表將秋天平分成一半。過了秋分，白晝開始愈來愈短，夜晚則愈來愈長，取而代之是轉涼、乾燥的天氣。

中華民族一向有對日月崇拜，尤其是春秋二祭，「春祭日，秋祭月」，古人相信日屬陽、月屬陰，秋天的陰氣漸重，理應由月神主宰大地，故有向月亮祈福的習慣。而「兔兒爺」則來自嫦娥與兔子奔月的故事，因玉兔住進月宮，民間也視「兔兒爺」為秋天的吉祥物之一。最早期的「兔兒爺」由泥土製成，兔首人身、頭上豎着兩隻大耳朵，穿着盔甲及戰袍，手持玉杆，形象滲入了人的形態。在秋分前後，人們就會買「兔兒爺」回家作拜祭或作工藝品展示。

秋分時節天氣乾燥，人體會出現咽喉乾涸、喉癢、皮膚爆坼等情況，故這個節氣的養生之道主要是防寒潤燥，並需注意胃部保暖。飲食方面要多吃溫潤之物，如芝麻、核桃、糯米、蓮藕、甘蔗、梨、柑橘、山楂、百合、銀耳、芝麻、蜂蜜等食物。至於在玄學角度，秋天屬金旺木弱的季節，較易出現關節扭傷、肝臟衰弱的問題，故可多吃屬木的水果及瓜菜，如奇異果、綠豆等。