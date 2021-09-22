MIRROR疑遭抵制　離奇絕迹港台！

當紅男團MIRROR人氣席捲全城，年底勢搶攻各大樂壇頒獎禮爭奪獎項。人多勢眾的「鏡仔」本來形勢大好，但有粉絲最近發現偶像的歌曲在港台離奇「被消失」，質疑有關方面刻意抵制MIRROR，力阻他們的影響力無限擴大！

MIRROR勢不可當，造就樂壇一番新氣象，更似有意為做頒獎禮班霸鋪路，之前推出的《WARRIOR》及《BOSS》兩首團體歌，先後成為港台「中文歌曲龍虎榜」冠軍歌；成員Anson Lo憑主演劇集《大叔的愛》人氣飆升，他與隊友Edan合唱的主題曲《突如其來的心跳感覺》、個人片尾曲《不可愛教主》亦曾上榜，當中《突》的最佳成績更登上排行榜第2位；另一成員Jer與香港兒童合唱團主唱的電影主題曲《神奇之路》亦曾在該榜停留5個星期。

組合早前宣布由7月起，每周推出一首新單曲，一口氣連推共8首新歌，包括合唱歌及隊員的Solo歌，務求將所有粉絲一網打盡，而由今年3月至8月底為止，各首歌曲均在3間電台的流行榜佔一席位。

直至最近，有「鏡粉」發現由9月起，MIRROR及各成員的Solo歌在港台近乎「零播放」，姜濤的人氣歌曲《Dear My Friend,》、Ian的《搞不懂》、 Anson Kong和Lokman合唱的《虎道門》、以及姜濤與ERROR成員肥仔合唱的 《特務肥姜2.0》全軍覆沒，組合已連續3星期絕迹「中文歌曲龍虎榜」，竟20 位都不入，但在其餘兩個電台的播放成績就依然不錯。MIRROR成員4首新歌離奇消失，有傳跟近年電台人事變動頻繁、新人事新作風有關，亦有指當中疑涉政治因素，另有人揣測唱片公司與電台鬧翻，令「鏡仔」無辜成為犧牲品。電台方面否認抵制MIRROR，發言人回應：「沒有出現特別情況，歌曲入榜及歌曲排名，視乎電台機制計算方法，電台一直支持樂壇各歌手。」

雖然MIRROR的歌曲在電台的威力突然受阻，但人氣依然強勁，繼今年5月在九展舉行演唱會後，組合中人氣最盛的6位成員姜濤、Jer、Anson Lo、Edan、Ian及Anson Kong年底將再度合體開騷。組合上次開九展騷時掀起炒飛潮，過千元的門價被炒至6位數「癲價」，而據知今次「鏡粉」亦未開騷先「盲搶」，尚未公布門票價格詳情已出現極高炒價，當中有傳2張門票索價2.3萬，即人均超過一萬元才可入場，故勢必再現搶飛熱潮！