4年前錯失良機︱王君馨與鮑起靜再結片緣如中頭獎

藝人王君馨在新劇中跟影后鮑起靜飾演師徒，她自爆4年前未能跟對方合作引以為憾，今次開劇前因腳傷險再錯失機會，她稱讚對方身上有光環，自己就算撐着拐杖演出也要接拍。

王君馨在無綫新劇《我家無難事》中喜跟鮑起靜結緣，感覺猶如中頭獎，她稱4年前曾錯失跟對方合作的機會，今次終得償所願：「之前鮑姐第一次返無綫拍劇，監製諗住搵我飾演其中一個角色，但我撞咗期，所以合作唔到，我好傷心，有日喺化妝間見到佢，我向佢自我介紹同講番呢件事，佢話唔緊要下次一定有機會，我當時心諗都知你幾時再返嚟拍劇，我都冇乜期望，點知呢套就合作到，仲要咁多對手戲，覺得好圓滿。」她指對方身上有道無形光環令人感到溫暖，跟她做對手戲全無壓力，演得放鬆又舒服。

不過，原來君馨差點連此劇也拍不成，險再錯過跟鮑姐合作：「我拍劇前幾日拍另一套劇時受傷，右腳腳腕兩條韌帶撕裂，一條斷咗，醫生話復原得好都要兩三星期後先可以企，我打畀監製同佢講如果你要換人無所謂，監製話會諗辦法，最後劇組搵咗個替身畀我，所有行路戲份都係由佢做，真係好神奇，我平時連動作戲都冇替身，何妨係文戲。」

她稱最搞笑是劇中的男友楊明有跌下樓梯弄傷右腳的場口，君馨曾有段時間要撐着拐杖拍戲，楊明還向她請教如何使用拐扙：「我問編審係咪寫嚟笑我呀，我哋一個真傷一個假傷，大家都分唔到。」

場地﹕香港九龍東皇冠假日酒店

髮型及化妝﹕Jay@Hair、Karrieyum

服飾﹕Moussy、Apm Monaco、Dr.Martens