美國男星活地夏里遜(Woody Harrelson)於蜘蛛俠奸角外傳《毒魔:血戰大屠殺》(Venom: Let There Be Carnage)飾演變態連環殺手,是他從影以來眾多暴力角色的其中一個。他曾於訪問中透露,暴力是他天性,因為他得到父親的遺傳。

活地父親Charles Harrelson是個黑幫的殺手,在活地7歲左右就拋妻棄子。Charles於1979年犯下轟動大案,受毒犯指示,於停車場用槍刺殺法官John H. Wood Jr.,並於1981年被捕。

活地直到在收音機聽到父親被捕的新聞,才再次知道他的消息。其後活地不時到監獄探望父親,雖然他對父親感情複雜,但也形容父親為一個口齒伶俐、有學識與有魅力的人。