炎明熹出道兩個月新歌Test人緣　攰爆開Live唱兩嘴

「聲夢」3料冠軍炎明熹（Gigi）正式出道僅兩個月就有個人單曲新歌《真話的清高》推出，發展喺15位「聲夢」學員中，可謂一枝獨秀，不過其他學員冇話眼紅佢獨得寵，反而戥佢有新歌開心，仲成班人一齊為佢谷歌、打氣添，呢首真摰嘅友誼，真係令人羡慕。

Gigi喺佢個社交網限時動態就甫咗啲學員點樣排住隊為幫佢首歌應援，好似何晉樂（Rock）同張馳豪（Aska）就翻唱佢首《真》歌，其他女學員包括:蔡愷穎、姚焯菲、詹天文、文凱婷、鍾柔美、林君蓮、林智樂同林沚羿就齊齊甫咗Gigi新MV截圖，連班「聲夢」導師好似泳兒、JW、Gin Lee都有出動為Gigi新歌出Post，確實好有心。

而Gigi為咗多謝成村人嘅厚愛，自己開Live清唱《真》歌畀大家聽，話希望大家會鍾意佢首歌，不過唔知係咪工作太忙，佢個樣又有啲呆、有啲攰，又有啲語無倫次話：「大家睇多啲呢個MV，不過大家鍾意睇就鍾意睇，唔鍾意就唔好睇啦，鍾意聽就聽，唔鍾意聽就唔好聽啦，多謝大家鍾意睇呢個咁悶嘅Live，希望大家會鍾意呢首歌，拜拜。」Gigi似乎要返一返火星叉叉電至得啦。