「黑澀會」糖果用7日斷食法減磅　仲有助抗癌？

前《我愛黑澀會》美眉成員斯亞（糖果）近年轉型做網紅，擁有30C火辣身材嘅佢，有不時喺社交網大晒性感派福利，吸咗逾25萬粉絲，人氣勁到爆！出名身材Fit到爆嘅佢，早前仲挑戰「7日斷食法」，一星期完全唔食嘢，只係飲水同檸檬楓糖水，佢話身體並冇唔舒服仲變好咗添！

佢講番呢7日斷食嘅經歷，佢話呢段期間都係正常工作同生活，而去到第4日開始出現打噴嚏、流鼻水、瞓醒有眼屎等嘅狀況，佢解釋呢啲係身體喺度排毒嘅過程，完成7日斷食之後，本身身體有過敏嘅佢，所有過敏症狀都消失晒，仲成功減咗逾5磅添！至於佢點捱到7日唔食嘢，佢就強調係靠意志力，令到網民都非常佩服！但係有營養師就話呢種減肥法方式係好危險，有機會令有害毒素留喺體內危害健康！

體重唔反彈秘訣

其實之前有研究指斷食期間，身體會增加細胞嘅自噬作用換掉老舊細胞，改善新陳代謝，而且能改善心血管健康，仲有指每年進行1到2次「7日斷食」可以減少患癌機率，不過依家就未有確實科學定論。至於斷食完之後點先可以唔體重反彈，有營養師就只關鍵係斷食後，唔可以即刻恢復正常飲食，應該以流質食物為主，例如雜菜湯或粥水都可以，最少要維持3日之後才可逐漸恢復正常飲食，當然之後唔可以暴飲暴食啦！

----------------------------------------

無論Keep Fit定美容，永遠都係潮流熱話，想知道最新最潮，又或者係奇怪偏方，只要留意繽FUN專題嘅「至Fit」，天下間咁多收身美容方法，總有一種係適合你！