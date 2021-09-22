007回歸！特務腕錶繼續搶Fo！

隨着007回歸，他手上所戴的特務腕錶亦再一次成為焦點。（互聯網）

原定於去年上映的新一齣007電影《007：生死有時》（No Time to Die），受疫情影響而數度延遲上畫，最近終於落實在本月底上映。相信除了邦片迷會興奮，錶迷都會好開心，事關一向跟007系列電影緊密合作的Omega，再一次為大家帶來007占士邦特務腕錶－Seamaster Diver 300M 007 Edition腕錶。

品牌在打造這枚腕錶的過程中，更邀請男主角Daniel Craig表達意見，令腕錶更入戲。結果不負粉絲厚望，這枚腕錶真的加入了多項切合特務007需要的軍錶特色，例如用上較輕盈的2級鈦金屬鑄造42mm錶殼、鈦金屬網紋錶鏈與可調式錶扣。這種材質強韌又而輕巧，搭配精確度、性能及防磁效能都出色的Co-Axial Master Chronometer 8806機芯，完全是為特務執行任務而設。加上鋁質「Tropical」啡色錶面和錶圈，綴飾帶有復古效果夜光塗層處理的潛水刻度，指針和小時刻度經黑化處理，戴上後散發濃厚復古韻味，將占士邦的英國紳士氣質及品牌形象完美契合。

007腕上拍檔回顧

其實Omega從1995上映的《黃金眼》（Golden Eye）開始，就一直是007的腕錶首選。直到2006年，Daniel Craig接棒擔任第6任占士邦，雙方持續合作擦出耀眼火花。現在就讓我們再一次回顧這位擁有硬漢魅力的007，曾經戴紅過多少枚特務腕錶吧！

45.5mm硬漢魅力：Daniel Craig在2006年上映的《新鐵金剛智破皇家賭場》中戴了一枚Planet Ocean 600米同軸天文台腕錶。大型的45.5mm直徑錶殼襯上黑色錶面和同色橡膠錶帶，跟007的粗獷及堅毅不屈形象不謀而合。

不銹鋼錶帶營造紳士味：到《新鐵金剛之量子殺機》（2008年）及《新鐵金剛：智破天兇城》（2012年），長情的占士邦繼續對Planet Ocean 600米腕錶不離不棄，不過就換上直徑42mm和不銹鋼錶鏈帶，去營造不一樣的紳士魅力。

SPECTRE限量版：在2015年上映的《007：鬼影帝國》，Daniel Craig改戴Seamaster 300 Master Co‑Axial Chronometer 41mm腕表（SPECTRE限量版）。此錶以品牌1957年經典潛水腕錶為靈感，搭戴8400同軸機芯，防磁度高達15,000高斯，加上軍用尼龍錶帶，型格十足。當然最難忘的是，腕錶在戲中設有爆炸功能，絕對是007的救命神器。