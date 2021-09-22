追擊八月十五︱高海寧易紅杏出牆？麥明詩天生辛苦命！

一年容易又中秋，今日（22日）大家食住月餅追月時，成日話「師傅愛你！」嘅堪輿學家七仙羽，同你一齊追擊「八月十五」！咪神多的是，但圈中有「6大股神」：高海寧、麥明詩、陳婉衡、鄧紫棋（G.E.M.）、樂宜及陳欣妍，個個都身懷索爆靚股，原來股形夠靚，除咗賞心悅目之外，仲隨時可以改變運勢。七師傅分析呢6大「靚月」，睇吓邊個先係最強「優質股」！

高海寧

無綫咪神高海寧擁有超強翹臀，七師傅表示翹臀代表異性緣旺，性方面比較主動熱情，容易吸引異性留意，但就因為桃花太旺可能出事：「古時屁股翹嘅女人會花心，容易紅杏出牆，所以感情方面雖然多桃花，但有機會出現第三者。」

陳婉衡

同樣係無綫咪神陳婉衡勤力做Gym，練成又大又圓嘅蜜桃臀，七師傅指屁股圓嘅女士一般以家庭為重，或會為婚姻放棄事業：「佢哋事業心冇咁重，如果搵到老公，好多時會選擇做賢妻良母。」

麥明詩

至於十優港姐麥明詩嘅屁股，雖然白白淨，但係有少少下垂，七師傅就話屁股下垂，意味住事業心重，較為「勞碌命」：「佢哋好精明、有主見，但就有啲倔強，唔會特別遷就人，亦好清楚自己嘅目標，以事業為重，但一生就比較辛苦，奔波勞碌，好難靠男人，要靠自己，不過最後都會成功。感情方面都有桃花，但就多波折。」

樂宜

宅男女神樂宜嘅「豪華臀」，一睇就知好有福氣，但七師傅就話，紋身導致破相，運氣大不如前：「本身女人屁股大，好生養而且財富多，不過如果紋身紋到花晒，破咗相，就會令到財富唔穩定，財來財去，感情都會不穩。」

G.E.M.

「宇宙巨肺」鄧紫棋（G.E.M.）屁股夠大而且圓渾結實，原來仲係6位股神中運勢最好，七師傅大讚：「呢種人性格比較樂觀、善良、天真，對人好隨和，同時亦好多變，有時好女強人，有時又會好嬌嗲，佢哋通常成世人都好好運，而且好多時都會嫁到個好老公。」

陳欣妍

ViuTV女神陳欣妍屁股較瘦，七師傅就指屁股代表住財富，愈瘦削等於財富愈少，一般而言較為辛苦命，較難嫁入豪門。不過，七師傅就話屁股生得唔好，真係唔緊要，可以靠後天努力，做運動修靚Pat形，增強運勢！