損失100億收入！金美倫戴雅絲為做人妻放棄事業

「荷里活女神」金美倫戴雅絲（Cameron Diaz）90年代憑與占基利（Jim Carrey）合演的《變相怪傑》（The Mask）成功上位，其後主演的賣座片《情迷索瑪莉》（There's Something About Mary）、《神探俏嬌娃》（Charlie's Angels），令她升上荷里活一線女星之列！更曾以2,000萬美元（約1.56億港元）天價片酬成為最高片酬女星。不過就在她事業如日方中之際，2015年她宣布嫁人兼息影。據保守估計，單是這7年她起碼損失高達106億港元的收入！

現年49歲的金美倫與拍拖唔夠1年的音樂人老公Benji Madden於2015年閃婚，而2019年12月她更為老公誕下女兒Raddix。已升格做母親的她現相夫教子過着幸福的少奶奶生活，她早前受訪解釋息影原因。她表示演戲佔據她人生太多的時間，現在她終於有時間做所有過去她無法做的事情包括結婚生女，並稱這是她的人生中最有成就感的事情。她現在過得非常快樂與知足。不過她強調：「演戲是有趣的，我愛這件事，我愛演戲！」

雖然息影後痛失過百億的收入，但金美倫唔怕零收入。去年，她就與商務拍檔Katherine Power一同合資有機洋酒品牌Avaline。實行轉行做生意人！

金美倫戴雅絲片酬排行榜 港元計

1.《神探俏嬌娃2：指環密令》 1.56億

2.《紐約風雲》 1.36億

3.《索女十誡》 1.17億

4.《情繫8號半》 1.17億

5.《春光乍網》 9,750萬

6.《神探俏嬌娃》 9,360萬