【簡潔生活學】來過一個環保中秋節

一年容易又中秋，這節日對於中國人來說是一個大節日，想起小時候會跟家人到維園大草地坐坐，點起一個個燈籠，邊賞月邊吃月餅。

說到月餅，餡料由傳統的蓮蓉、金華火腿發展到奶黃、冰皮、水果等新口味，而近年很多人講求健康，都不敢吃太多，我是素食者，所以會選擇生酮月餅，材料都是無糖、無麵粉等，就算是老人家都很適合食用，我也很推薦大家試試。嘗過月餅後，必定留下月餅罐，你會怎處理？以前老人家會當寶用來存放重要東西，若你合用當然可留下，假如沒用的，也建議拿去回收，近年不少機構會舉行月餅捐贈和月餅盒回收計劃，鼓勵大家減少浪費，不要等月餅過期拿去掉，惜食之餘也可為環保出一分力。

至於燈籠，數經典造型莫過於楊桃和小白兔，不過那時候因為使用蠟燭，很容易便會燒掉，近年都已改用電燈籠，雖然氣氛是差一點，但勝在安全而又可循環再用，今年我就和小女兒參加了親子環保燈籠製作活動，燈籠使用環保紙張，而且毋須點蠟燭，當下年再拿來用時，更可回憶起製作時的點滴呢！

中秋節是一家人團聚的日子，這兩年因為疫情關係，聚會大減，既然疫情稍為緩和，不妨趁着這節日和親朋好友聚一聚，祝大家中秋節快樂。

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Profile：Kitty Wong

-已婚，育有3名子女

-MCM International 媽·潮·物網站 Founder

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