Geist　年度最佳木製遊艇

由英國遊艇品牌Spirit Yachts製作的「Geist」不但是英國最大的單桅木制帆船，在2021年的各種遊艇大賽上亦獲獎不少，外形和性能都受到業界的肯定。（互聯網）

英國在帆船生產方面有悠久傳統，不少品牌均以建造帆船遊艇起家，包括近日宣布與占士邦系列電影再度合作的Spirit Yachts。船長33.9米的「Geist」（Spirit 111）正是品牌近期的得意之作，除了成為2021 World Superyacht Awards的贏家，獲得了年度最佳帆船稱號，早前還奪得Design & Innovation Awards 2021的Best Interior Design, Sailing Yachts及Eco Award。另外，它是英國自上世紀30年代「Shamrock V」後最大的單桅木製帆船，亦是少數不用專業船員也能巡航的帆船超級遊艇！

節省能源

先由「Geist」的硬件說起，它採用了Hall Spars的碳纖維桅桿和吊桿、OneSails GBR（East）以回收材料製成的4T FORTE帆，以及Lewmar液壓甲板硬件，使其操作變得簡單，可由船主親自駕駛。性能方面，「Geist」使用100千瓦的Torqeedo電力推進系統，單靠電池提供的電力就可以8節的速度航行30至40海里。在開帆航行下，推進系統會通過旋轉螺旋槳軸來重新為4個BMW鋰離子電池充電。由於它有再生電力的配置，遊艇可在錨泊中運行長達4天，即使橫越大西洋，只要有足夠風力，就毋須消耗化學燃料

格調優雅

至於船內的設備也符合節能原則，例如雪櫃和冷凍箱使用了凝膠隔熱材料，減低耗電量；供水設施則使用Webasto系統，可根據需要加熱水，確保不浪費水或能源。

說到「Geist」的另一賣點，必定是船艙的獨特設計。這是品牌跟Rhoades Young Design的首度合作，當中可找到很多弧形布置，無論天花、梳化抑或睡床都呈現出曲線美，而且用上具可持續性的木材來打造，格調高雅。值得一提，室內幾乎沒有電燈開關掣，全靠運動傳感器來控制燈光的開關，如客人要前往船內某個地方，系統會推斷出他們的去向，並以非常柔和的暖光照亮相關區域，非常先進。

[規格表]

船長：33.9米

船寬：6.4米

吃水：4.05米

引擎：Torqeedo electric drive system