《怒火》入圍6大國際影展　甄子丹現身法國戲院掌聲拍足2分鐘

英皇電影《怒火》由甄子丹身兼監製、動作導演及主演，香港上映成為本年度開畫票房最高香港電影，累積票房逼近2,600萬，內地亦叫好叫座，連續28日橫掃票房冠軍，連勝紀錄為2021年眾片之冠，累積票房勢破13億元人民幣。

《怒火》更入圍6大國際影展，包括法國詭奇電影節、蘇黎世電影節、蒙特利爾奇幻電影節、紐約亞洲電影節，東京國際電影節及都靈電影節，獲世界級影展重視。當中有榮幸成為法國詭奇電影節的閉幕電影，日前電影節於巴黎盛大舉行，正在德國柏林與法國巴黎拍攝荷李活猛片《殺神John Wick 4》的甄子丹，更驚喜現身戲院，親自答謝影迷支持，引起哄動，觀眾起立鼓掌足足兩分鐘，子丹開腔並作出示意，大家才肯乖乖坐低。大會主持告知子丹在法國有很多粉絲。

子丹亮相以純正法語跟觀眾打招呼，掀起現場第一浪高潮，子丹以英文幽默地說：「太太（汪詩詩）會說法語，今天跟她學了兩個法語單詞，但身在現場太興奮了，霎時間忘記了另一個，現在只記得『bonjour. Je suis Donnie Yen（大家好，我是甄子丹）』。」對於《怒》成為電影節閉幕電影，他心存感激：「大家用這種最特殊、最熱烈的方式歡迎我，真的很開心，亦知道這裏有很多我的影迷來支持，希望你們喜歡這部電影。」他透露近期於柏林拍攝《殺神John Wick 4》，轉往巴黎這幾天一直在享受美食，他說：「對我來說，今天又是個好日子，《怒》已經上映個半月了，沒想到還有機會來到這裏，和大家分享這部電影。」

他回答觀眾提問之中感性地憶起陳木勝導演：「Benny導演的離去，對整個行業是一個非常重大的損失，他是一位好好先生、紳士。大家從他身上學到了很多東西，當你全身投入到自己真正熱愛的事情，有時需要用自己的生命來創造偉大的藝術，我盡力讓大家在看這部電影時，感受到他的氛圍和精神，所以這部電影是獻給他的！」