威士忌拼配　微醺醉人

享受美食時加點酒來拼配，可以令味道生色不少，除了葡萄酒，近年亦流行威士忌，除了淨飲更可以用來配搭菜式，有餐廳特別為晚餐或Late-Night Snack小食拼配威士忌，讓客人隨時都可處於微醺的境界。

神秘隱藏菜單

威士忌除了配小吃或朱古力，配菜都有獨特的「味」力，由現時至10月1日，香港麗思卡爾頓酒店的OZONE和The Glenrothes，會向客人提供4道菜的The Hidden Menu隱藏威士忌搭配餐單，品牌會提供4款不同年份的威士忌，配酒店行政總廚Peter Find設計的菜式。用餐前，客人先來杯陳12年威士忌調配的迎賓雞尾酒，然後品嘗三文魚和蜜瓜打造的冷盤配陳18年威士忌，前菜以龍蝦尾作主題，主菜則有豬里脊肉配陳15年威士忌，想知菜式有咩特別，又或配威士忌會擦出甚麼的火花，不妨親身一試。

鹹甜小食搭配

這一年因限聚令關係，很多人都習慣吃一個「早」飯，隨近日的營業時間放寬，吃過晚飯後，還可以約朋友來個Late-Night Snack。由9月23日至10月29日的逢星期四及五晚上8時半開始，尖沙咀新派澳洲餐廳Hue和美國威士忌品牌Michter's Distillery推出威士忌配對套餐，小食包括有煙熏鯖魚炸麵糰配香蒜蛋黃醬及橄欖、炸雞配魚子沙律醬及三文魚籽、焦化牛油馬鈴薯千層配羊腩肉及芥蘭及威士忌酒漬烤法式火腿芝士三文治。甜點則有雲尼拿無花果饀餅、朱古力及松露橄欖油、杏脯肉桂炸冬甩和海鹽焦糖核桃蛋白脆餅。邊吃邊拼配限量的Michter's US*1 Barrel Strength Rye Whiskey原桶風味裸麥威士忌、Original Sour Mash Whiskey，以及2款加威士忌調配的雞尾酒，相當好Feel。