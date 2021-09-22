本日日本：Sanrio歷來最大型展覽　 東京六本木Hills登場

專門設計及生產Hello Kitty、My Melody及布甸狗等卡通角色精品的日本公司Sanrio，趁上年踏入60周年先後在名古屋松坂屋美術館及大分縣立美術館舉行了歷來最大規模的展覽「Sanrio展 日本Kawaii文化60年史」，而即日起至明年1月10日，該展覽會移師到東京六本木Hills東京City View舉行，將創業60年來超過400位卡通角色來一次大回顧。這次展出逾800件展品，並分為6個區域及10個主題來介紹，當中可以看到My Melody及Patty&Jimmy等角色原畫及草稿，亦會講解如何將卡通角色變得受歡迎的方法，當中更少不了專門介紹Hello Kitty的區域！而展覽更找來人氣美術指導增田賽巴斯汀出手、由4,000個Sanrio角色毛公仔集結而成的8米高塔Unforgettable tower，並請來多位藝術家以Sanrio角色為靈感炮製原創作品，帶來耳目一新的創意設計。與此同時，會場更推出100件以上的商品，而東京City View同層的餐廳THE SUN & THE MOON亦為是次展覽推出聯乘菜單。包保喜歡Sanrio卡通角色的朋友無論食、買及睇都得到大滿足。

Sanrio展 日本Kawaii文化60年史（東京會場）

日期：即日至2022年1月10日

地址：東京都港區六本木6-10-1 六本木Hills森Tower 52樓東京City View

時間：10:00am~8:00pm

票價：成人2,100日圓起（約HK$149）