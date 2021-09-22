同Edan鍊過！炎明熹冇諗過競逐新人獎：唔恨

《聲夢傳奇》人氣王炎明熹（Gigi）出席活動，獲大批粉絲到場支持，穿短裙的她首次獻唱新歌《真話的清高》。講到昨日（21日）中秋節，她透露與家人度過，一起睇電視及食月餅，亦有睇番在內地中秋晚會的表現：「同前輩合作好緊張，但係好好嘅經驗。（出道咁短時間就已經可以參加內地大型晚會好開心？）一步一步嚟，攞到經驗最緊要。（你表現好淡定？）其實我有少少緊張，但有前輩喺度個心就定啲，佢哋扶持住我，如果自己一個就會緊張。」

講到今日（22日）首次唱新歌，她坦言很緊張：「因為返學，所以少咗時間練歌，但開心可以唱畀大家聽。」講到出了新歌就可以競逐新人獎，她笑言冇諗過：「都係聽朋友講先知原來出咗歌就可以競逐新人獎，我都唔知，真係冇諗過。（有冇信心？）唔係講信心嘅。（咁講咩？）做好自己。」講到新歌推出幾日已榮登音樂串流平台首位，她笑言：「Yeah，好開心。（想攞埋其他音樂榜嘅第一位？）做好自己先。（唔恨攞獎？）唔恨，我攞經驗就得。」

提到今年新人獎競爭激烈，還有Edan@MIRROR、張天賦（MC）等人，她坦言：「冇理過呢樣嘢。」而講到她比其他學員出歌行先一步，她坦言：「每人嘅路都唔一樣，等公司安排。（覺得自己好幸運？）都係，冇諗過咁快可以有自己嘅歌，大家又鍾意。」