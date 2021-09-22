同文凱婷有機發展？孫漢霖落閘：冇嗰種感覺！

《聲夢傳奇》緋聞情侶文凱婷（Aeren）及孫漢霖（火雞）出席活動，講到他們翻唱《我們再不講再見》並拍攝MV，問到可是因他們是緋聞情侶，所以更易投入？Aeren說：「唔關事，只係我哋把聲夾，佢又得閒，所以就搵咗佢。」講到MV二人不時深情對望很Sweet，Aeren即說：「演技啫，可能令大家覺得係真。」講到粉絲想睇他們錫錫？他們笑言：「留番啲幻想空間畀大家，唔使留番下次㗎，驚做出嚟會幻想破滅，驚畫面會核突。」問到下次可介意演親熱戲？ Aeren說：「睇劇情需要，如果真係嘅話會溝通吓。」火雞笑言：「如果繼續唔做嘅話就可以留番啲遐想。」

冇發展空間

問到可想情侶檔出歌？他們都表示OK，因為把聲真的夾，問到個人夾嗎？火雞說：「因為我哋年紀相近，冇代溝。」Aeren亦坦言：「朋友方面係幾夾嘅。」問到可真是沒有發展空間？兩人想了一會兒，火雞笑言：「唔知點答，暫時冇乜機會。」問是否經理人唔畀？兩人即笑言：「係我哋自己唔畀，個心投入唔到。」火雞說：「因為我哋做咗朋友好耐，冇嗰種感覺。」Aeren亦說：「太清楚對方嘅缺點，例如佢講嘢好慢。」