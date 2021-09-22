相隔17年　楊千嬅任賢齊再合唱回憶返晒嚟

楊千嬅在內地工作接踵而來，早前參加綜藝節目《我們的歌》第三季，以前輩身份㩦同新世代歌手鬥唱同台演出的還有林子祥，在節目中千嬅與林子祥（阿Lam）打對台。千嬅說：「好欣賞阿Lam喺音樂上嘅努力、堅持，佢嘅狀態非常好。」節目中阿Lam大唱經典歌曲如《真的漢子》、《數字人生》及《憑着愛》等，而她則選唱陳百強的《偏偏喜歡你》，覺得只要是好歌便要傳承唱下去。

她又參與《中秋夢幻之夜》節目，隨即再應邀為《灣區升明月電影中秋晚會》演出，雖然中秋節也要開工，但有充實的工作，反而覺得開心，在騷上演唱一曲《花好月圓夜》，不過今次卻換上王凱俊合唱，今次晚會邀請不少香港藝人演出，千嬅表示：「今次見面特別開心，因為很久沒有見面，令大家的情懷感受很深！」

千嬅另外在《中秋夢幻之夜》中，與任賢齊同樣合唱一曲《花好月圓夜》，主辦單位更在上海朱家橋水鄉覓靚景拍攝，拍出來的效果儼如MV一般美，原來這首歌已是17年前的作品，千嬅笑說：「想唔到17年後再有機會合唱，我同小齊都好開心呀，可能人大咗，特別會諗起以前，大家有好多回憶，今次見番仲再唱《花好月圓夜》，係好開心嘅事，小齊本來有工作在身，辛苦佢特登抽時間嚟錄影。」

此外，千嬅又透露未來工作會繼續錄新歌，電影也是計劃中，至於巡唱則視乎疫情而定，還有其他綜藝節目演出，所以她一直保持自己在最佳狀態。