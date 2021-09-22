陳凱琳爆仔仔好冷漠　見到媽媽廣告牌零反應

藝人陳凱琳（Grace）出席慈善活動，追月夜要放低老公鄭嘉穎及兩個囝囝外出工作，難怪她歸心似箭，不過Grace表示：「呢個組織係幫一啲有自閉症小朋友嘅家庭，知道佢哋嘅生活費好貴，所以都想出吓力。」

談到剛過去的中秋佳節，Grace開心表示：「同咗我父母、嘉穎嘅媽媽一齊過節，咁啱龔嘉欣又唔使開工，叫埋佢上嚟打邊爐，不過佢一入門口就搵我兩個仔，仲話細仔大得好快。（唔搵你先？）唔緊要啦，證明佢都好錫我兩個仔。」Grace指短期內很難效法好姐妹拍劇，因要照顧家庭。

由於嘉欣今日返早班，所以昨晚飯局很早收場，Grace笑說：「兩個仔都有玩燈籠，佢哋搶嚟玩添，不過佢哋玩嘅係燈泡燈籠，所以好安全。」談到嘉穎主演的新劇《星空下的仁醫》即將推出做台慶劇，Grace表示：「估唔到咁快出街。（老公有可能再角逐視帝喎？）呢樣冇諗，不過佢話好開心能夠同馬國明合作，佢哋兩個一定能夠擦出火花。（畀小朋友一齊追劇？）會呀，因為今次係兒科為主題，大仔仲係第一次真真正正睇爸爸嘅演出。（未睇過你嘅劇？）冇，但試過喺街指我嘅廣告相畀佢睇，佢表現相當冷漠，可能都未知發生咩事，聯想唔到嗰個係媽咪。」