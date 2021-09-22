上代用戶實測　新iPad mini值得升級？

iPad mini都有成兩年未有新機推出，剛剛Apple就出咗新版，並於本周五正式發售。東網率先拎到真機實測，並搵來上代用家、繽Fun星網主播曉柔同大家比較一下新舊兩代分別！

手感更實在

今代iPad mini已是第6代，最大升級係改用更大嘅8.3吋窄邊框屏幕，條邊勁幼，而且飛走Home掣，成部機唔同晒樣，一看就知升咗級。屏幕大咗，體積卻跟上代相若，依然好薄好輕，就算加埋個專用智慧型摺套都不是厚了許多。曉柔就話︰「新機邊框改為平直設計，拎上手更實在，只不過佢Touch ID改咗上去機頂按鈕就要少少時間適應。」

畫圖更貼筆

上代iPad mini都支援Apple Pencil，然而只支援第一代，而且用起上嚟有少少拖筆，唔知新機支援第二代Apple Pencil會唔會好啲呢？「試完我覺得落筆準咗，比上代更貼筆，啱晒我呢啲成日要記事嘅人使用。」曉柔又補充，支筆如今可磁貼於機身並同時充電，攜帶起來無上代咁易唔見筆。

效能大升級

新iPad mini跟iPhone 13一樣用咗最新A15 Bionic晶片，效能快過上代成80%咁多，仲支援5G nanoSIM。以《Geekbench 5》測試，發現新晶片為六核心版本，時脈2.94GHz，並內建3.78GB RAM，差不多比上多了1GB之多。測試中單核/多核測試獲得1,604/4,463分，比上代的1,109/2,857分高出不少。再試《AnTuTu》，新機得分高達797,270分，比上代高出逾25萬分，證明效能有大幅提升。曉柔用新機玩《FIFA Mobile》，就發現開Game也快了10秒，而且玩時極流暢，打大食遊戲無問題！

可視角度高

提到打機，曉柔指新iPad mini橫置打機的屏幕大小剛剛好，比iPhone清晰，又不似iPad Pro般過於巨型。另外不說不知，原來今代屏幕改用了Liquid Retina技術，解像度微微提升2,266 x 1,488解像度，像度密度也加至326 ppi。兩代比較，肉眼看新機是較為亮麗，顏色較鮮明飽和，並同時維持極高可視角度，睇片一流。

總結︰值得升級 送筆更好

整體而言，新Pad mini除了鏡頭不如iPhone 13，其他方面都具有相若效能，而且屏幕大許多，難怪會被人戲稱是iPhone 13 Jumbo，也是近年最吸引人升級的iPad系列產品。曉柔就話想轉用，不過佢唔鍾意支筆要另外購買，「始終部機唔平，若送埋支筆就更好喇！」