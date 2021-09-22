吉澤遙奈　笑顏新女神

經常笑面迎人嘅女仔，當然最討人歡喜，如果成日愁眉苦臉，真係好趕客！好似吉澤遙奈咁成日都展露甜美笑容，而且天真無邪又燦爛，真係人見人愛，未來寫真界女神一定非佢莫屬啦！

天生麗質

俗語有話寧買當頭起，不過家陣股市似乎風高浪急，冇話邊種股票一定企得硬，但係今日介紹嘅呢位吉澤遙奈就一定撐得過，簡直就係冇得輸呀！

今年19歲嘅遙奈青春又清新，氣質清麗脫俗，予人有一種通體舒暢、洗滌心靈嘅感覺，面上帶少少嬰兒肥，令稚氣同可愛指數更加強烈，加上佢成日都展露出無邪氣嘅甜美笑容，男人見到一定會冧到暈！奈妹天生麗質，身材亦相當高質，一來夠高挑，二來肌膚夠嫩白，三來條腰夠晒幼，配合一對脹卜卜且彈手堅挺嘅F Cup美巨乳，真係冇得彈！呢副靚偈係咪會令大家想起曾經叱咤一時嘅小倉優香呢？適逢優香已經引退，家陣遙奈做接班人正係好時機。

充滿魅力

加入寫真界之前，佢曾經參加過唔少選美活動，例如「17歲小姐選舉」，不過去到18強就止步，後來參加「Miss Magazine 2019」，成功奪得冠軍寶座，憑住人氣順利投身寫真界。如果大家有睇過遙奈嘅寫真，都會被佢嘅燦爛笑容所感染，令人忘卻煩惱，唔少人更大讚佢嘅笑容充滿魅力，非常吸引。

而佢之所以成日笑，除咗本身性格樂觀天真，亦因為佢要着得性感拍寫真，對住鏡頭時顯得有啲怕醜，所以拍攝團體經常引佢笑氹佢開心，令佢放鬆心情，可以順利完成拍攝工作。遙奈表示未來會繼續拍寫真，更希望可以有機會拍戲，因為當初參加選美嘅目的，都係為咗可以入行做演員。

吉澤遙奈近期拍咗好多展現青春美以及燦爛笑容嘅寫真，當中有部分會分享到社交網，大家快啲Click入去欣賞喇！

Profile

年齡：19歲

身高：5呎5吋

三圍：34F-22-34