歌手謝安琪(Kay)雖已為人母,但一直保持女神形象,她在社交平台上載一張大頭照片,戴着眼鏡、薄施脂粉的她僅畫上眼線,甚有少女味。她發文自嘲:「月餅面,向大家祝賀圓圓圓圓。P.S.自拍有時的確唔知道望咗邊度sorry」

靚相吸引了不少圈中人回應,女團Super Girls成員Yanny表示:「嘩!有冇搞錯逆齡生長。」Kay回覆:「係咪講你自己呀大佬。」藝人黎美言讚似18歲,Kay好大反應:「請不要太客氣,其他人會嘔出來!」泳兒則表示:「look like 學生」Kay就話:「我都想做返學生。」港姐冠軍陳茵媺表示:「18 years old soooooo cute」Kay開心到話:「Oh my dear,You are too kind。」更有網友搞笑的問:「借問聲,邊間U嘅campus有機會撞到這位同學呢?」Kay即大玩食字:「如果再繼續瘋狂食月餅,應該會係胃...仙...U!」