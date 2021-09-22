鄧麗欣主演新作成《第18屆亞洲電影節》開幕電影

藝人鄧麗欣（Stephy）與馬志威主演的電影《12日》，被《第18屆亞洲電影節》選為開幕電影，Stephy說：「好開心，因為今次係導演嘅另一延續，好有意思。自己剛為電影完成後期配音同睇完試片，好鍾意部戲，咁快就有好消息，希望可以接踵而來。」

林愛華執導的《12夜》是寫實愛情經典，21年後再以編劇及導演角色拍攝《12日》，Stephy指導演以一段10年的感情，把當中的12日，去表達男女主角的感情變化，拍的時候已經好有感覺，她說：「電影帶出兩個人相處，有冇搵到一個舒服相處嘅方法、有冇彼此妥協，明唔明白對方想要甚麼？當中好幾場戲拍嘅時候同睇試片時，自己都有一種好深刻、難受感覺，相信有經歷過不同感情嘅朋友，無論男女都會有共鳴。」

首次憑主演電影入圍亞洲電影節的馬志威說：「角色需要橫跨10年，對演員嚟講係一個挑戰，同Stephy合作好有得着，導演嘅愛情觀比較獨特，拍愛情片嘅觸覺亦唔一樣，有別一般港產愛情片。」導演林愛華則說：「好久沒在香港拍戲，今次『回歸』，是拍《12夜》的新一章，真是最好不過，能做開幕電影，更是喜上加喜。」