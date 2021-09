女星陳法拉近年進軍荷里活,最近更憑首部華人超級英雄電影《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings),飾演尚氣阿媽而大獲好評!早前忙於為電影宣傳嘅佢,近日終於可抽空與法籍老公Emmanuel Straschnov及囡囡「小米妮」享天倫,齊齊去到意大利嘅科莫湖度假。

法拉於社交網大晒由老公負責揸機影嘅靚相,見佢抱住囡囡流露出幸福甜笑,啲母愛滲晒出嚟!而着上紅白波點裙嘅「小米妮」真係十足卡通人物「米妮」一樣,而且望落手長腳長,絕對係大碼BB。