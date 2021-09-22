收到鍾培生百萬支票！林作冇睇過疑似裕美不雅片

藝人裕美與男友林作今晚（22日）接受直播訪問，林作表示已收到鍾培生給他的1百萬支票，作為日前拳賽出場費，他直言：「期票嚟，要明日（23日）先收到錢。（驚唔兌現唔到？）相信唔會嘅，鍾生（鍾培生）咁有錢，期票都係有錢人要調啲資金返嚟啫。」

問到打算如何使用，林作表示會請裕美食飯，或者儲起來買保險：「當然第一時間緊去影相出Post啦。」裕美即說：「一直都知佢孤寒，呢排仲要我車出車入，油錢都蝕埋。」記者笑問她為何肯「跟」林作拍拖，林作即獻媚說：「唔係佢跟我，係我跟佢，佢好旺夫，搵錢多過我，總之物質完全唔缺乏。」

唔介意再上擂台

林作又指如果價錢合適的話，不介意再上擂台比打拳：「都係做生意啫。（有人贊助裕美打你呢？）價錢合適嘅話，跪喺度畀佢打都冇所謂。」談到傷勢，他說：「大致上都唔痛，所以冇諗過睇醫生，由佢自己好番啦。」裕美指男友唇傷極速痊愈，令她有點意外，記者打趣是否擔心冇得咀嘴，裕美笑言：「不嬲都冇，對佢冇乜興趣！」

談到裕美被指拍下不雅片，二人表示至今仍未睇過短片，裕美說：「我冇拍過呢啲片，不過好奇怪嘅係喺佢（林作）上台幾個鐘之前，我先知有件咁嘅事，時間上嘅配合好詭異，令我覺得有人搞事。我同記者講笑話，身材豐滿先好話嗰個係我。」林作則指以往自己經常與舊愛「自拍」，但當記者再追問，他即改口供：「講笑啫，我冇拍呢啲嘢。（點解唔睇條片？疑似裕美喎。）同佢相處耐咗，成日有得睇（裕美），冇興趣。」

至於有指違規直播拳賽的保險經紀是其下屬，林作說：「鍾培生同我下屬係識嘅，佢哋無論金錢或肉體上嘅賠償，相信都已經私了，真係唔關我事。」