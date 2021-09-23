【是日通勝】（一點居士）

辛丑年八月十七甲戌火除日

吉時：上午9時至11時、下午3時至5時、下午5時至7時

凶時：中午11時至1時、下午1時至3時

宜：移居、安床、理髮

忌：出財、開倉、治喪

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：2、3、4、7

幸運顏色：紫

【星座運程】

今日幸運星：雙魚座

白羊座

人緣運上升，單身者易在職場中找到好對象。

金牛座

遇到困難要正視和解決，發牢騷也無補於事。

雙子座

理財投資忌短視，宜採取放長線釣大魚策略。

巨蟹座

花錢方面過於豪爽，小心被騙徒有機可乘。

獅子座

士氣低落，做事消極，不求有功但求無過。

處女座

有約會不應拒人千里，也不能忽略自身安全。

天秤座

人氣高企，無論做甚麼事都容易獲別人認同。

天蠍座

財運欠佳，不要貪小便利，墨綠色有助開運。

人馬座

很多事要處理，分身不暇，提防另一半抱怨。

山羊座

合作關係存暗湧，若意見不合，應投票解決。

水瓶座

若終日忙於工作，宜放慢腳步，好好休息。

雙魚座

財運不錯，意外地收到小禮物，喜上眉梢。

【生肖運程】

相沖生肖：龍

旺弱指數：（升）猴 事業旺

（跌）狗 士氣差

鼠

獲貴人指點迷津，工作表現脫胎換骨。

牛

有伴侶者要互相忍讓，勿令矛盾升級。

虎

話頭醒尾，行動力強，事業上佔得先機。

兔

悶悶不樂，謀事提不起勁，進度緩慢。

龍

是日沖煞，事業未如理想，不要氣餒。

蛇

與人合作投資有利可圖，財源滾滾來。

馬

不求有功但求無過，今天宜保持低調。

羊

心態樂觀正面，不易被負面情緒騎劫。

猴

運氣好，做事得心應手，表現可圈可點。

雞

有上進心，得到上司器重，宜好好把握。

狗

士氣欠佳，做事分心，有可能行差踏錯。

豬

桃花運強勁，單身者容易遇到心儀對象。

【暢所欲玄】（命理堪輿顧問馬汗辰）

命理堪輿學最重視健康

健康是最重要的，這是老話，在八字學的預測裏，一個人運勢低迷並不是在你投資失利破大財、感情破裂受傷害，或是丟掉工作沒收入的時候，而是在你健康運最差的時候。一個好的陽宅風水，並不是讓你升官發財，而是讓你身心健康，思路清晰，夢想才有機會一步步實現。

一旦健康出現問題，人的魄力、希望、事業、財富、家庭等等，統統受到影響。當生命無力再延續下去的時候，你所擁有的一切都會化為雲煙，這簡單的道理，人人都懂。

探討人生，了解人生，學習養身等等，這是人人必修課，可惜許多人在健康的時候都忽略了，覺得那是很遙遠的事，暫時和自己無關。往往到了生病的時候，一個人躺在病床上才開始思考人生的問題，才開始去認識自己的身體，這真是後知後覺。

佛渡有緣人，為甚麼非要在生病的時候才成為佛法有緣人？可能是現代人的外在物質誘惑太多，距離佛法很遠，看來，佛渡有病的人，比較適合現代人。許多醫院都有基督教和天主教傳教士駐守，確實是選對了傳教的時機。弘揚佛法，也應該選這時機。