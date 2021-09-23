【女神下廚】真係食極唔肥　雪炫公開健康餐單

韓國女團AOA前成員珉娥去年7月發文自爆10年來遭前隊友智珉欺凌，令她患上抑鬱症，更曾多次企圖自殺。而曾被指是旁觀者的雪炫一度因為爭議而潛水，相隔5個月才更新社交網，她最近於影音平台開設個人頻道，分享日常生活，身材Fit爆的她最近就拍片公開餐單，引起網民熱議。

身高1米67、重103磅的雪炫擁有纖幼長腿及完美S身形，她於2015年身穿露腰裝及牛仔褲拍攝的電訊廣告是令人留下深刻印象，當時有不少藝人及網民模仿其甫士，更曾有狂迷偷走放在店外的人形紙牌，其後她密密拍廣告，並於電影《江南黑夜》中飾演「長腿Oppa」李敏鎬的妹妹，二人其後一起獲委任為2016至2018年的韓國觀光年宣傳大使。

雪炫近年專注個人活動，去年拍攝劇集《日與夜》，飾演首爾地方警察廳特搜組組員，而她拍畢劇集後頻頻上載影片Keep住同粉絲互動，近日她分享在家中炮製料理的影片，公開她食極唔肥的健康餐單！當中包括水蜜桃加希臘乳酪配咖啡、番薯加豆腐沙律配發酵茶、南瓜粥配布拉塔芝士沙律及小蘿蔔拌飯配炸雞塊。

她自爆是愛桃之人，今個夏天已經吃了3箱，又笑指自己的餐單未必可以減肥，但就可以維持體重，而網民就留言大讚雪炫廚藝了得：「幾健康喎」、「廚藝好似幾掂」、「我都要試吓咁整，好似好好味咁」。