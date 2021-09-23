秋分季節交替　練好身體度過轉換期

象徵秋天走到一半的秋分來到，晝夜的時間有所變化，溫度和濕度下降，身體易出現不適。（互聯網）

轉眼來到二十四節氣中的秋分，雖是晝夜等長的一日，實則象徵着季節的變化。這一天過後，天氣會明顯的轉涼，白天會愈來愈短、夜晚漸漸變長，空氣亦變得乾燥。在這天氣轉換的時刻，人體的抵抗力會變弱，容易受到秋燥侵襲肺部，輕則是出現乾燥、咳嗽、流鼻血的問題，重則會不適感冒，甚至釀成氣管炎和支氣管炎，要抵抗燥邪就要從生活和飲食中入手，練好身體！

早睡早起身體好

老生常談的養生秘笈，就是早睡早起，但都市人作息不定，要堅持這習慣顯得更為重要，因為早睡早起可以令身體適應秋天的日照時間、白日變短，這段時間不宜熬夜，再者調整作息亦可以令自己的精神變好，抵抗力提升。

鍛煉身體耐寒能力

天氣轉冷，一不小心就會寒氣入身，攝一攝就感冒，所以除了要學會保暖之餘，亦要鍛煉耐寒能力。穿衣方面不要操之過急，要懂得及時增減衣服，不要過早穿太多衣飾，而耐寒能力的鍛煉離不開運動，以有氧運動為佳，如急步行、慢跑、游水、騎單車、行山、HIIT運動等。

注意滋潤及禁忌

秋天乾燥，所以日常應以滋潤為主，多飲水、多吃滋潤的食物，飲食要變得清淡，忌辛辣、味重、炸物，螃蟹性寒亦要少吃。滋潤如無花果、百合、蓮子、蜜糖、栗子、蓮藕、燕窩、花膠、芝麻、木耳等不妨多吃，蔬菜、水果等具生津潤燥、清熱通便功效的食材亦佳，特別是雪梨更甚，不過寒性體質人士卻不宜多食，最好是煲水飲用，能稍為去除寒性，亦可以多以粥品為主餐。此外，推介兩款免燉免煲中醫茶飲，只要包好材料，就算身在辦公室也可以焗飲，非常方便。

健脾安神茶

適合：手腳冷涼寒底人士

材料：陳皮2錢、枸杞子4錢、龍眼肉3粒

做法：

1.將陳皮剪碎，所有材料洗淨，放入杯中。

2.倒入500ml熱水，蓋上杯蓋，焗30至40分鐘即可飲用。

養潤潤肺茶

適合：手腳容易冒汗熱底人士

材料：梨乾1片、川貝2錢、杏仁3錢

做法：

1.將梨乾剪成細片，把所有材料洗淨，放入杯中。

2.倒入500ml熱水，蓋上杯蓋，焗30至40分鐘即可飲用。