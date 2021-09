上屆港姐冠軍謝嘉怡(Lisa)話咁快就正式卸任,早前為新任港姐冠軍宋宛穎加冕后冠時,話會學好廣東話、想拍劇做好啲角色嘅佢,真係有助言起行,喺社交網上載咗狂講廣告話嘅片,不過唔知係咪喺港姐決賽當晚嘅後台,心情好緊張,所以有人用英語問佢係咪好緊張時?佢就用廣東話、英文雙語廣播:「I'm more nervous than last year,今日仲緊張呀,我嘅皇冠歪咗呀,今年我唔想歪,我老師話唔好歪,唔好歪,可唔可以幫我影幾張相?」

Lisa除咗努力學好廣東話外,原來都積極練普通話,佢就拍咗條第一次講普通話嘅短片放上網,佢開頭都係用英語同大家打招呼:「Hello」,之後再想用普通話講「大家好」,不過講錯做「大折好」,現場傳來一陣笑話,佢努力不倦再拍第二段片,但都係講錯:「大折好。」又好可愛咁問:「得唔得呀?呢個普通話得唔得呀?」再第三Take,佢都仲繼續錯,不過佢講「我是Lisa,謝嘉怡」時就講啱晒,真係恭喜佢呀!