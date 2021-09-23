MIRROR「開舖」畀鏡粉止癮　到底有咩必睇位？

成功衝出香港嘅人氣男團MIRROR，佢哋12位成員各有特色，令港女不分年齡都動心，所謂「有錢齊齊玩」，最近佢哋就選址旺區開咗間Pop Up Store畀一眾鏡粉吸「鏡」氣，即係見唔到佢哋真人，都可以去打卡頂癮，加上MIRROR成員將不期定驚喜現身，鏡粉，衝呀！

今年5月MIRROR曾於演唱會推出特別版口罩，當時已經極受歡迎，仲要瞬間售罄，網上即炒起兩倍幾先搶到一盒。今次Pop-Up Store佢哋就繼續賣口罩，耳帶就配上12位成員嘅專屬顏色，佢哋仲以贈送海報及印有團體照嘅紙袋去谷銷量，加埋MIRROR特別版禮品卡發售，鏡粉預咗大出血。

唔只大家可以用到偶像同款嘅產品，鏡粉仲可以去到巨型口罩盒，睇成員親手繪畫嘅口罩，又有小型電視日播夜播MIRROR為Pop-Up Store拍低嘅片段，呢個位分分鐘已經企足一粒鐘。

咁間限定店又唔係淨係要大家使錢，其實仲有大量打卡位可以免費「合照」，當中就有正門外大大個旗仔影相；不過點都唔及場內MIRROR成員人形裝置展區，有晒各成員獨立相，鍾意邊個就可以點邊個燈，全部成員Chok爆單人照有齊，唔驚漏咗個會失寵，得咗！

而大家就算未「入到場」，搭車去到港鐵站同商場嘅相連位置，就已經有MIRROR廣告牌，完全係「去又見到，走又見到」嘅效果，等鏡粉留戀到最後一秒。

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