難忘李心潔幫手沖涼！柯震東爆姊弟戀情史：比電影更精彩

台灣男星柯震東與影后李心潔在台灣電影《鱷魚》合作，雖然他們的年紀相差15年，但依然擦出火花，其中一場戲是柯震東為了英雄救美，遭黑幫打斷雙手後，要讓李心潔為他洗澡的一幕，也成為焦點。柯震東坦言這是最難忘的一場戲，因現實生活中，沒有「被洗澡」的經驗，只有小時候曾由媽媽替他洗澡，而李心潔亦笑言，從未有幫成年男人洗過澡。

雨中激咀30秒

對於一場30秒的激吻戲，李心潔指拍攝時，從情緒醞釀到擁吻，過程印象深刻，因認為這是最沒有把握的一場戲，所以在酒店中試演了很多次。幸好拍攝時，下着毛毛雨，天氣有點冷，很配合到這幕戲的氛圍，完成後自己也很喜歡。柯震東則說拍攝時非常投入，也記不起親吻對方多久。

對於在戲中和李心潔大談「姊弟戀」，曾和比自己年長12年的台灣天后蕭亞軒拍拖的柯震東，搞笑的說：「自己有經驗加上天分，應該是很OK！」並自嘲：「現實比電影更精彩！」更自爆最近沒有新戀情，現仍是單身狀態，目前全力以赴在事業上。至於是否為事業犧牲了談戀愛的時間，他笑言不用犧牲，只是真的沒有遇到適合對象，倘若遇到適合的，是會交往的。

至於現年45歲的李心潔，說當看到劇本時，見到其角色設定的年齡是27歲，即質疑導演是否不知其真實年齡，對於跟30歲的柯震東談情說愛，她說：「跟年紀差距那麼大的男演員演愛情片，也是一種鼓勵。」她續說現實生活中，未有姊弟戀的經驗。