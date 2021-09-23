孖富二代過夜　星野南@乃木坂46被爆係拜金女

日本女團乃木坂46近年人氣高企，隊中23歲元祖成員星野南，出道以來憑甜美外形與嬌嗲聲音，吸納大批死忠男粉絲，但近日她卻被爆疑犯禁拍拖，暗撻富二代過夜斷正。她又被爆是拜金女，只鍾情有錢仔！

本月7日，星野南結束直播工作後，被拍到乘坐公司的車，前往新宿車站西口會合男友，再前往附近的餐廳開餐。2人全程十指緊扣，期間星野不時如小鳥依人般貼實男友，相當黐纏。之後，2人雙雙方返回男方的豪宅過夜。翌日早上，星野再與男友外出拍拖，期間食雪糕玩自拍，十分甜蜜。當晚，星野再回到男友家過夜，逗留3日2夜才離開，全程都沒有換過衣服。星野的男友比她年長4歲，父親經營網上販售高級水果生意，曾到澳洲留學，講得一口流利英文。雖然他沒有對外透露與乃木坂成員拍拖，但就承認有女友。

星野南於2011年加入乃木坂，是組合的第一期成員。知情人士透露她出名拜金，曾與經營電影與舞台劇生意的富二代拍拖。而且她交遊甚廣，經常出席富商聚會，對有錢人情有獨鍾。她於本月18及19日，以身體不適為由缺席歌唱及電台直播節目，翌日卻被雜誌斷正與男友甜密外出。她被記者撞破時，全程繞實男友低頭不語。緋聞曝光後，粉絲表示都對她十分失望。