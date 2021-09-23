搜羅全新Afternoon Tea：酒店篇

提起Afternoon Tea下午茶，相信唔少人都會想到酒店餐廳，今日搜羅多間酒店供應的全新下午茶，主題各異，帶來不同韻味，讓舌頭探尋好滋味。

捉緊夏日冰茶尾巴

喜歡品茗的可別錯過金鐘香港美利酒店Garden Lounge由即日至9月30日期間供應的「品香辨韻下午茶」，一系列精緻可口茶點與JING品牌單一產區頂級香茗搭配，帶來3款各特色的冰茶下午茶體驗，包括清新的檸檬草薑片茶、芬芳宜人的錫蘭玫瑰茶及香濃馥郁的伯爵茶。酒店廚師團隊因應茶種的特性設計了多款鹹甜點，如椰子菠蘿曲奇、蟹肉三文治、牛油果鮮蝦三文治、紅莓忌廉芝士三文治、西瓜菲達芝士三文治、檸檬佛手柑曲奇、朱古力藍莓歌劇蛋糕等，與清香生津的香茗相得益彰。

品嘗本地經典風味

喜歡本土情懷的，可別錯過香港尖沙咀凱悅酒店咖啡廳由即日至12月18日、星期一至六推出全新的「港式秋日下午茶」（兩位用），帶來一系列香港經典風味小食如港式鮑魚撻、經典芝麻蝦多士、自家焗製牛油軟包西多士配煉奶、炸龍蝦肉春卷配甜酸醬，以及時令秋日美點包括括栗子山、榛子巴黎圈、香柿港式蛋撻及朱古力奶茶慕絲蛋糕，另有香港遠年陳皮朱古力、雲呢拿杏仁煉奶吉士蛋糕等，每人還可享一杯港式特飲，有港式冰鎮奶茶、懷舊紅豆冰或西瓜紅茶供選擇。

和風滿滿豐盛滋味

喜歡小巧日式風味的可以揀選馬哥孛羅香港酒店的大堂酒廊於即日起推出的全新「和風下午茶」，有12款鹹甜美點，包括刺身、雜錦壽司（三文魚、吞拿魚及壽司卷）、日式炸雞漢堡、煙三文魚卷及日式蟹柳卷、櫻花士多啤梨蛋糕、高知縣柚子芝士餅、沖繩黑糖綠茶奶凍、綠茶馬卡龍、榛子朱古力慕絲等，與閨密享受獨特和風好味道。

偽日本花火祭典

喜歡日本風，又想食得更飽足的可選擇Eaton HK的普慶餐廳（The Astor），餐廳由即日至10月31日推出全新的「夏の祭」周末下午茶自助餐，以日本傳統的夏日祭典及煙火大會作主題，多款日式元素美食登場，包括以海苔燒汁炒麵作餡的Tokyo Dog、加入七味粉及日式照燒醬等炮製而成的香口豬肉餅、沖繩特色料理Taco Rice、日式大阪燒、關東煮、章魚燒、魷魚燒及各式卷物和日本麵食等；甜品選擇亦十分多，除Mövenpick及Häagen-Dazs雪糕外，更有日式焦糖布甸、紫薯芝士餅、綠茶紅豆白朱古力撻、焙茶朱古力布朗尼、黑白慕絲蛋糕及日式刨冰等。為了令夏日祭典更有氣氛，餐廳設有清酒專區放滿逾30款日本清酒及果酒供客人免費品嘗，真係話咁易回本！

時令葡萄香甜誘人

喜歡日本香印提子的可別錯過由沙田帝都酒店櫻田日本餐廳於即日至11月14日推出的全新「香印提子午後喫茶」（兩位用）。餐廳選用日本長野縣出產的當造香印提子入饌，巧製多款限定的鹹甜茶點，包括水晶香印提子、香印意式奶凍、香印瑞士卷、香印黑糖蕨餅、杏仁香印果撻、香印蟹子沙律等。下午茶附送兩杯手調蒸餾咖啡或柚子茶，更可以優惠價享用Clarence Hill汽酒一支，與知己好友享受秋日時令水果滋味。