前天，因為要預備聖誕課堂的「龍蝦Ravioli」，讀了龍蝦的小故事。

早在18世紀末至19世紀初，歐美的富有人家視龍蝦為「海中蟑螂」，奈何其產量又特別多，為解決堆滿了海灣的「垃圾」，龍蝦便變成窮人、囚犯和傭人的食物，其肉更被拿來餵豬，殼則用來做肥料。

後來，美國麻省內替富有人家打工的合約僕人，因為對龍蝦太厭惡而展開了一場官司，最後獲勝，法庭其後頒令：主人（Master）每星期不能要僕人吃多過三次龍蝦。

但隨着雪櫃的出現，使龍蝦可以冷藏形式運送到內陸市場，及在戰爭後，罐頭食物盛行，龍蝦亦被製作成為罐頭。在供不應求之下，龍蝦的地位大翻身，價格提高，變成高價食物。

那天，我買了一隻龍蝦做食譜，200大元，才拿出100克肉，足足兩元一克。肉赤得很，上網查找「甚麼龍蝦的肉會比較多」，便找到龍蝦的過去，立即撰文跟大家分享。

讀得入迷，順道讀了其他海鮮的歷史，又找到另一款在今天頗貴，但在以前同樣是窮人食物的，就是生蠔。

供不應求，價格上升，乃常態。不過，也有相反的例子，譬如鑽石。鑽石的數目其實不少，但商人為提高價格，因而控制產量，同時以女人和永恒為行銷目標，令一粒米般大的鑽石賣到幾萬至十幾萬，賺到盆滿缽滿。值得與否，見仁見智，但我就寧願買隻龍蝦吃，起碼吃後感到很富貴，身體又有營養，兩元一克，值！

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦3！56道陪你共渡時艱的快樂食譜》、《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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