【營事檔案】蘑菇鋼切燕麥Risotto　豐富膳食纖維

傳統的Risotto會用上意大利所出產的稻米，由於意大利米的米粒較大，容易釋放澱粉，令Risotto的高湯變濃稠，又不會因烹煮時間太長而黏成團。而今次食譜所用的鋼切燕麥 (Steel Cut Oats) 都有着久煮而不會黏成團的特質，十分適合用來代替意大利米。

鋼切燕麥是甚麼？

其實鋼切燕麥都是燕麥，平時常見的傳統燕麥片及即食燕麥片，是整粒燕麥經過蒸煮並壓輾而成，鋼切燕麥則是以刀切的方式將整粒燕麥切細。由於鋼切燕麥質地較硬，因此不宜像普通燕麥片一樣用以浸泡的方式冷藏放隔夜，或者直接沖熱水處理。正正因為這個特點，鋼切燕麥煮熟後的口感會比較有彈性及嚼勁，穀物味都會更明顯。

燕麥到底如何降膽固醇？

因為燕麥富含膳食纖維，所以被冠上降膽固醇的好幫手，這是因為燕麥內有β-葡聚糖(Beta Glucan)，就是降膽固醇的重要元素。根據美國食品及藥物管理局(FDA)建議，每天從燕麥攝取3克的β-葡聚糖，可幫助降低膽固醇。β-葡聚糖都是膳食纖維的一種，更是水溶性的纖維。β-葡聚糖遇水會變成較黏的質地，如同常見的燕麥粥一樣。在小腸及胃部內，黏黏的質地能吸附膽固醇和膽汁，減少身體吸收再經糞便排出，從而降低體內膽固醇的水平。當然，配合日常均衡飲食習慣，也能減低患上膽固醇高的風險。

【蘑菇鋼切燕麥燉飯】

材料：

鋼切燕麥 60克

蘑菇 125克

翠玉瓜 半根

嫩菠菜 適量

清雞湯 600毫升

油 1茶匙

做法：

1.蘑菇切片，翠玉瓜切粒備用。

2.燒熱鑊落油，加入蘑菇片及翠玉瓜粒快炒直至軟身。

3.再加入清雞湯及鋼切燕麥。

4.中火煮30至45分鐘直至鋼切燕麥變軟。

5.最後加入嫩菠菜拌勻，即成。

Profile

吳耀芬(Kathy) - 認可營養師(香港營養師學會)

「家營營養中心」創辦人，常出席電視報章營養專訪，及撰寫專欄文章。Kathy是中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。