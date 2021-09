男星吳鎮宇2014年帶同當年只有5、6歲嘅仔仔Feynman(費曼)參與內地親子真人騷《爸爸去哪兒》第2季,長大後嘅Feynman不時喺社交網更新近況,又同阿爸鬥嘴令人發笑!9月28日13歲生日嘅佢尋日(22日)分享提早慶祝嘅家庭照,甚少出鏡嘅媽咪王麗萍搭住佢膊頭,一眾親友及同Feynman好Friend嘅張達明都在場,唯獨吳鎮宇冇影!而壽星仔就成為網民焦點,除咗佢着上印有自己頭像及「have you ever seen this guy?」T-shirt惹笑外,唔少人都話唔認得佢,話佢長大咗好多,13歲小朋友似足18歲咁,非常老積!

佢仲上載咗隻「金錶」但被網民話「孩子開始炫富了」,佢澄清「沒有」及加個錢Emoji,其實只係漫畫《鬼滅之刃》手錶啫,佢又晒出公仔等有關禮物,依然好有童真!至於吳鎮宇點解唔喺度?Feynman就話因為喺大陸咁話!