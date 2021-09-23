MIRROR絕密相片曝光　姜濤被爆抵唔住誘惑偷食

人氣男團MIRROR為手機代言，之前他們齊集邵氏片廠拍攝廣告片及排舞，率先曝光就是絕密的幕後花絮照片。人氣王姜濤、陳卓賢（Ian）、楊樂文（Lokman）、江𤒹生（AK）、王智德（Alton）及邱士縉（Stanley）在攝影棚內大擺Chok甫士，散發迷人魅力。難得合體的MIRROR趁休息期間，運用超大屏幕暢玩手遊，與兄弟即時Battle，令整個錄影廠充滿歡樂氣氛。

另一邊廂，「田牧CP」教主盧瀚霆（Anson Lo）及呂爵安（Edan）就與柳應廷（Jer）、邱傲然（Tiger）、李駿傑（Jeremy）及陳瑞輝（Frankie）以搶眼顏色的西裝閃亮登場，大晒活力形象。他們在鎂光燈下發揮零死角本色，不斷轉換動作兼使出招牌笑容，喜歡自拍的他們亦趁一有空檔，就度好角度擺好甫士自拍。

同韓團BTS睇齊

MIRROR成軍接近3年，但成員各有各忙，鮮有全員合體，故Anson Lo坦言今次是自拍攝《調教你MIRROR》後，近期12子首次見足全日的機會，故感到特別滿足，亦非常珍惜兄弟相聚的機會。而拍攝現場除了笑聲不斷外，休息室內亦發生很多趣聞，姜濤大爆部分成員為新劇努力操Fit身形而自備飯盒，但最後都抵擋不住引誘「偷食」薯片而功虧一簣。而Edan則以偷拍成員睡相為樂，手機已收集超過5位成員的睡相，適當時會用來「回敬」兄弟。另外，韓國天團防彈少年團（BTS）就是該手機品牌的全球代言人，故MIRROR今次可算是與對方睇齊！