灰塵無得匿　智能吸塵機一照即吸

雖然俗言有云「眼不見為乾淨」，但其實響家居室內環境中，仲存在好多肉眼睇唔到嘅微塵碎屑。Dyson全新吸塵機V12 Detect Slim為此加入智能雷射偵測技術，吸頭特設綠色雷射二極管，並於地面形成1.5°夾角及7.3mm距離，使隱藏的微塵無所遁形。此機同時內置壓電式聲學感應器(piezo sensor)，微粒被吸頭上的碳纖維刷毛吸起後，感應器會以每秒15,000次測量微粒體積與數量，繼而於LCD屏幕顯示結果，並因應灰塵量自動提升吸力，達到深層清潔效果。

V12 Detect Slim系列還帶來全新防纏結螺旋吸頭，此錐形吸頭針對頭髮及寵物毛髮而設計，可將毛髮由下而上抽捲入集塵筒內，防止毛髮纏繞於吸頭刷毛上。另外一如舊型號，它也內置了五重過濾技術，能夠捕捉並密封99.99%小至0.3微米的懸浮微粒和致敏原。只不過留意一點，V12 Detect Slim作為升級版，其集塵筒容量不升反降只有0.35L，另外運作時間維持不變為60分鐘，這兩部分未有提升略略叫人失望。

此吸塵機按吸頭數量小至多分別有Fluffy、Total Clean及Absolute Extra三個型號，目前於官網及各大體驗店有售。

<同場加映>

MasterClean Pro是一款擁有15,000Pa超強吸力的手持無線吸塵器，配備100W功率電動機、高級扇葉及HEPA濾網，並內置3顆2200mAh大容量鋰電池，可經USB充電。