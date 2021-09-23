陳家樂中六合彩要倒貼萬歲　點解提到連詩雅就面紅？

藝人陳家樂、袁偉豪、黃智雯、陳自瑤、劉佩玥、劉穎鏇等，今日（23日）現身電視城為熱播劇《把關者們》造勢。家樂與黃智雯一同受訪，先講到陳家樂鴻運當頭，近日與電影《分手專家》台前幕後夾份買六合彩獲派彩4,480元，他笑嘲幸好沒有「搭沉船」，原定拎獎金食餐好，豈料最後發現要倒貼：「同導演葉念琛每人貼1、2千蚊萬歲，其實今次中獎都係叨佢嘅光，佢買咩都中！（你有冇橫財運？）六合彩冇，但之前公司抽獎試過2年中大獎，一次係大電視、一次係現金。」

記者打趣笑指家樂事業、愛情、財運都得意，他謙虛接受說：「努力中、努力中！」提到女友連詩雅（Shiga）日前宣傳新歌時自爆曾患情緒病，靠做運動康復，而剛巧家樂每次被影到跟女友拍拖都是做運動，他面紅笑說：「係各自做運動，我平時做Gym多嘅。（之前你哋一齊去滑水喎。）玩吓啫，唔算運動，唔好問呢啲啦！講到我好尷尬，哈哈！」平時有做其他運動？他說：「畀人影過就冇得否認，唔講太多啦！（之後約多啲？）咁一齊玩係開心嘅。」

黃智雯幾時結婚？

家樂為救自保，化身記者抵死「拷問」黃智雯何時結婚，對答經驗十足的黃智雯，即以劇中會跟袁偉豪結婚作回應，誰知家樂繼續追問對方現實中幾時結婚，會跟劇情一樣搞大龍鳳？黃智雯惟有焗答一向有結婚計劃：「唔會同劇一樣，會重新諗過，一係你（家樂）幫我諗吓，你咁多計。（今年結婚？）得番3個月咋，下年、下下年？都唔知，11月我又要開新劇。」家樂搞笑插嘴說：「袁偉豪都係邊拍劇邊結婚。」黃智雯說：「點同呢！女仔要靚、準備好心情嘛！」

對有網民指黃智雯經常做Madam角色，成無綫御用Madam，她說：「好人難做呀！好多時啲正經、正氣角色都係難做啲，等緊啲奸角，例如係瘋婦咁，嚟緊新劇我個角色係一反常態！」另外，亦有指王敏奕搶她女一戲份，黃智雯聞言表示不覺得：「套劇分拆幾個故事幾特別，係Team Work。」