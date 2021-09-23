傳受婚姻壓力爆煲求醫　陳自瑤：我冇事！

藝人陳自瑤（Yoyo）今日（23日）為熱播劇《把關者們》宣傳，有指她疑因婚姻壓力爆煲搞到情緒崩潰，之後愁爆到自然療法醫療中心求醫，Yoyo直指此說法好好笑，又澄清沒有情緒崩潰：「寫到咁大！我好好，多謝大家關心！」她解釋中心是朋友開設，當日只是快閃攞嘢，但她承認有接受「髗骶骨治療」，不過並非如報道所說的治療心理及情緒病：「間中心我去咗好多年，身邊嘅朋友都知我好注重養生，做治療係養生、美顏，係保養功效，唔係報道寫到要求助！（嚇親身邊人？）係呀，個個都關心我有冇事，我冇事！」

Yoyo表示報道中有張她講電話相，就被寫是一臉愁容找朋友傾訴：「講親電話就係咁？嗰陣我係問緊朋友邊度買生日蛋糕，當日有朋友生日。（以後笑住講電話？）咁樣好難喎！哈哈！佢哋應該影咗100張相，然後揀咗呢張相，或者我盡量24小時都笑住講電話啦！亦有張相係幾個月前同經理人食Tea，又講我搵朋友傾訴，我真係冇事，多謝大家關心！」她打趣說自己近日經常出席活動，如果情緒嚴重都會「現形」：「我似有問題咩？（唔知你係咪對人歡笑背人愁。）我狀態咁好，就係好好嘅回應！」